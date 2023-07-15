7月16日大遊行，國民黨立委李貴敏直言，許多人將為了社會公平正義走上街頭，其中一項重要議題就是「居住正義」，在民進黨執政之後，民眾這才發現房屋貸款利率飆升，房價漲得一塌糊塗；甚至年輕世代又背負低薪、通膨與物價上漲壓力，生活幾乎可以民不聊生來形容了，難道青年只剩追高買房這一條路？

李貴敏指出，人民最卑微的要求只是能平安過日子，經濟振興翻轉，讓子孫後代幸福。偏偏民進黨政府無為無能，無法解決問題，只知政策買票；也無視人民卑微的訴求，祗想阻擋人民不得不的遊行上街，更絲毫不關心民生基本需求；甚至還隱匿訊息，凡事推給民眾自行應對，導致全民必須承擔所有後果，實在讓人十分痛心。

她表示，其實立法院過去早已針對居住正義等議題有諸多討論，許多在野黨委員也因房價居高不下、投資客和囤房問題嚴重而提出相關修法的提案。然而，這些修法提案與政策在過往都被綠營官員打回票或封殺。

李貴敏說，如今面臨選舉，行政單位竟然也可以一改過去「不需囤房稅」及「無法總歸戶」的態度，說改就改，還火速通過。國家政策難道不過是兒戲一場？原來打死不改的誤謬，也祗有在選舉前夕才有討論的空間？

她認為，如果所有事情都只從選舉角度出發，只為了讓人民感受到小確幸，卻不認真思考規劃，還需要政府嗎？尤其，當官員不肯面對現實，只是一再用話術誤導民眾、欺騙民眾；又不把人民辛苦納稅錢花在刀口上，只知大撒幣，結果只會延誤民眾準備和因應的期間，也導致損害擴大。

李貴敏表示，就拿賴副總統最近提出要建立五十萬戶社會住宅為例，目前民進黨政府進度，已遠遠落後於蔡總統先前承諾的二十萬戶，就連蔡總統卸任前都無建造完成而需面臨政策跳票的後果。難不成賴副總統的承諾也是比照內政部次長花敬群對於「二十萬社會住宅」達標不是以「建造完成」為準，只要有規劃、發包就算完成？

她直言，姑且不論賴清德既當過行政院長，又是現任副總統，更是民進黨黨主席，果真有好的政策，又何必等到明年選後呢？與其開空頭支票，是不是拿政績更有說服力？

李貴敏強調，說穿了，在民進黨執政下，善良百姓過的苦哈哈，民眾怨聲載道，偏偏官員毫無回應，也無力解決問題，人民辛苦的納稅錢，卻是一筆又一筆用在政策買票？大撒幣？甚至興建豪華的外役監，讓罪犯可以讓渡假般服刑？面對如此無知、無為、無能和無感的四無政府，也難怪民怨如此沸騰。