TPASS通勤月票上路2周，交通部公路總局統計，全台已有53.6萬人次購買月票方案，其中南部有12.1萬人次，遠優於先前預期的每月8萬人次，達到目標的151％。

公路總局指出，TPASS月票銷售至昨日止，約有53.6萬人次加值購買方案，包含基北北桃生活圈38.9萬人次、中彰投苗生活圈2.6萬人次、南高屏生活圈12.1萬人次，相較前一天新增約9000人次，購買人數持續增加中。

TPASS上路前公路總局曾推估，月票方案今年每月銷售量，北部生活圈可達50萬人次、中部4萬人次、南部8萬人次，全台每月購票可到62萬人次。目前北部已達目標的77％、中部65％，南部則為151％。

在使用月票搭乘公共運輸部分，累計有1343.1萬人次使用於各類公共運具，包含台鐵110.5萬人次、捷運（含輕軌）662萬人次、公車508.7萬人次，以及其他運具（含公共自行車及渡輪）62萬人次。

公路總局表示，3大生活圈通勤月票至上路2周，搭乘公共運輸與使用月票人數持續穩定成長，過去3天的單日使用人次都超過130萬，顯示民眾已逐漸熟悉及大量使用月票搭乘公共運輸。另在扣款異常及走錯通道部分也僅有零星個案，月票運作狀況已逐漸步上軌道。