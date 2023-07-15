桃園市議長邱奕勝和警察局長吳坤旭和民眾有獎徵答宣導反詐騙。（蔡依珍攝）

桃園分局長洪志朋和民眾有獎徵答宣導反詐騙。（蔡依珍攝）

桃園分局舉辦的「全民識詐 桃園善好」青春預防犯罪宣導活動。（蔡依珍攝）

桃園分局舉辦的「全民識詐 桃園善好」青春預防犯罪宣導活動。（蔡依珍攝）

樂天、富邦女孩也曾遭詐？曝險惡手法攜手籲識詐。

桃園警分局15日在藝文園區舉辦「全民識詐 桃園善好」青春預防犯罪宣導活動，樂天女孩、富邦女孩都響應熱舞，並分享遭詐經驗，也和民眾互動反詐有獎徵答，局長吳坤旭指出，一般刑案都有特定族群，唯有詐騙受害的多是善良百姓，希望透過宣導讓民眾第一時間就能察覺是詐騙，杜絕不法。

議長邱奕勝說，據統計台灣和印度也是詐團最多的地方，除了不光榮也帶來更多省思，台灣犯罪率最高的案件就是詐騙，不分男女老少、受害群眾廣泛，尤其科技越來越發達，詐騙推陳出新，他數十年民代生涯看到很多受害者，尤其年紀大的鄉親，一生積蓄全沒，真的很心疼，感謝警局各單位積極宣導防詐，唯有提高警覺防範被騙才能杜絕，相信一定能從桃園開始，讓防詐意識深入基層。

副議長李曉鐘也說，不但自己接過詐騙電話，妻子也曾在兒子當兵期間，接到小孩喊被綁的電話慌了手腳急著要付錢，所幸他趕緊打電話到營區確認才免於遭詐，呼籲多方查證，不要一通電話就把錢全匯出去。

樂天女孩筠熹和富邦女孩安娜都有被詐騙的經驗，安娜說，媽媽日前看到臉書推銷知名品牌的女裝，還說限時下訂就有超優惠而秒匯款，超商取貨盼來的卻是不相干的廢物，才知就是越來越常見的一頁式廣告，以假亂真，呼籲民眾多查證，並把反詐騙電話熟記在心。

吳坤旭說，詐騙是國內最嚴重的犯罪，直言其他刑案都有特定族群，唯有詐騙受害者多是善良百姓，因此要積極讓民眾認識詐騙、第一時間接觸就察覺，否則第一關沒守住，後續要追回非常困難。

吳坤旭舉例，像是虛擬貨幣，8成民眾根本不了解，要是轉帳出去就很難截斷金流；網路購物若比市價便宜太多、高喊限時限量也可能有問題。他也提醒網路購物付錢要採第三方支付，才能得到保證；ATM提款機只有提款和轉帳2功能，無法解除分期付款或退款；來路不明的簡訊也不要隨便點開；更呼籲家長要清楚青少年暑假打工賺錢的陷阱，小心幫忙領錢就變犯罪。

刑大大隊長謝有筆指出，去年一整年桃園市警局成功阻詐1038件、金額達4億6343萬，今年上半年更已攔阻630件、金額達3億5711萬，遠超過去年同期，會持續透過警民合作，保護民眾畢生積蓄。

桃園分局舉辦的「全民識詐 桃園善好」青春預防犯罪宣導活動。本次活動邀請到知名表演團體樂天女孩、富邦女孩、桃園市街舞協會、北門國小扯鈴隊、愛華舞蹈中心國標舞，透過活潑、熱鬧的表演，鼓勵青少年朋友於暑假多從事有益身心健康活動，並準備30題反詐騙題目要來進行精采的有獎徵答活動，傳達反詐騙犯罪預防措施，期許本日參與活動的民眾除了看到精采的演出，更能增加反詐騙的知識與能力。