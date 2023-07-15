檢察總長刑泰釗11日赴苗栗縣警大湖分局參加2022年選戰查賄檢討會。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

檢察總長刑泰釗11日赴苗栗縣警大湖分局參加2022年選戰查賄檢討會，公開讚許檢警查辦大湖地區賄選疑案。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

去年九合一基層選舉，檢察總長邢泰釗創歷任總長有史以來紀錄，多次親赴苗栗監軍查賄，成功指揮大湖警分局查辦椿腳疑似賄選案，進而由苗栗地檢署提出苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴，目前全案仍在苗栗地院審理中。11日邢泰釗再度罕見地親臨大湖警分局查賄檢討會，公開宣揚這項戰功，也讓基層司法警察對檢察總長公開干預個案，留下深刻印象。

苗栗地檢署是在年7月11日上午，特別選在苗栗縣警局大湖分局會議室召開「2022年度苗栗地區地方公職人員選舉查察檢討策進會議」，包括檢察總長邢泰釗、台中高分檢檢察長林錦村等到場指導，會議由苗栗地檢署檢察長蔡宗熙親自主持，已經調任嘉義地檢署的前苗栗地檢署檢察長陳松吉、苗栗縣警局長莊勝雄、調查局苗栗縣調站主任李春芳、苗栗縣政府政風處長李炳輝、移民署苗栗專勤隊長李安貴等都出席參加會議。

邢泰釗在會議中不避嫌地公開讚許苗栗的檢警調廉外等單位人員，於去年在大湖分局轄區卓越的查賄成效。並強調在明年即將登場的總統及立委大選，仍須加強查緝選舉賭盤、防止錯假消息可能引發的認知作戰，以及境外勢力可能介入的各種態樣。

林錦村則強調，法務部已經訂頒選舉查察工作要領，高檢署也於今年5月24日召開第1次期前策略會議、預定於今年8月7日召開第2次期前策略會議，請轄內檢察機關與司法警察機關通力合作，務必展現選舉查察的態度與決心。會後邢泰釗特別頒發新台幣40萬元獎金給苗栗地檢署，肯定苗栗地檢署去年執行查察賄選工作的付出及成效。

據悉，檢察體系目前已對明年大選全面展開行動，目的是提早使各機關著手規劃佈署選舉查察人力，並在會議中凝聚共識、分享情資，於充分的意見交流後，精進選舉各項查察技能。

苗栗地檢署強調，不容許外界勢力透過各種管道使基層同仁在認真執行查賄工作後，遭受不合理的對待。苗栗地檢署及縣警局，未來也將全力支持基層同仁執行各項查察賄選工作，維護基層同仁權益，也請轄區所有檢警調廉外同仁，全力以赴、放手查賄，務必達成邢泰釗的查察賄選綱領中，所指示的查緝選舉賭盤、防制境外勢力滲透及查緝以假訊息進行認知作戰的各項重點工作。

由於大湖警分局去年查辦基層賄選疑案，使得苗栗地檢署得以對當選的藍營苗栗縣長鍾東錦提起當選無效之訴，地方人士認為，檢方雖無法阻止鍾東錦的當選，但是藉由司法手段來打擊鍾東錦，也為執政的民進黨出了一口氣。