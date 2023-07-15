警方向師生們解說警用裝備及大型重機，讓學童們直呼好酷。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方向師生們解說警用裝備及大型重機，讓學童們直呼好酷。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

「財團法人台北市接觸點社區關懷協會」日前率國小學童及師生們，到內湖警分局內湖派出所進行校外參觀活動。警方特別派出婦幼安全、犯罪預防及交通安全宣導人員輪番上陣，以活潑生動的方式向師生們宣導，以提升孩童及老師們的人身安全意識及自我保護能力。

家庭暴力防治官首先向師生們介紹家庭暴力、性騷擾、兒童及少年性剝削、數位性別暴力及跟蹤騷擾防制等婦幼安全宣導內容，提醒學童們暑假期間外出遊玩時應結伴行動，遇到陌生、可疑人士搭訕時應保持警覺心，勇敢反映並尋求協助，如情況急迫時立即撥打110報案專線或是113保護專線，以加強學童們自我保護及人身安全的觀念。

活動現場另有犯罪預防及交通安全宣導，利用暑假青春專案的時機，宣導毒品危害防治，以及少年涉入幫派組織和校園暴力事件等議題，並鼓勵學生們應從事正向的休閒活動，降低觸法及被害的風險；另外以有獎徵答方式宣導簡單好記的行人安全口訣「停、看、轉、揮、動」，即「停-停人行道不強行」、「看-看看號誌小綠人」、「轉-轉左轉右等車停」、「揮-揮手微笑表謝意」、「動-動身起步快步行」，提醒同學、老師們行人正確用路觀念。

內湖派出所特別提供警用裝備，如防彈衣、防彈頭盔、盾牌、面罩、無線電、手槍、手銬、指揮棒、反光背心、酒精濃度測試器等，及警用大型重型機車供學童們認識並拍照留念，透過現場種種體驗，讓學童們直呼真酷，並更加認識警察的工作。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。