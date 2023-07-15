新北市板橋私立幼兒園疑似餵藥案新北地檢署全案偵結不起訴，侯友宜競選辦公室，要求賴清德24小時內道歉。小英之友會榮譽會長陳時中致詞時痛批國民黨總統參選人侯友宜的新北市府，第一時間就是想逃避、切割，只看到選舉危機。

陳時中致詞還強調，賴清德從頭到尾只講一句話，就是「要組醫療團隊」，「這就是醫療界，醫生就是這樣」。

「2024 全國藥界賴清德後援會」今天舉行成立大會；陳時中會前受訪表示，這事情從外部來看，第一時間看到侯市府要切割這個案子，沒有詳細調查就予以處分，然後案件也拖了很久，賴清德最主要則是關心兒童的健康。

陳時中說，因為第一時間沒看到侯市府對於小朋友健康問題的處理，而急於切割，賴清德才會指出，應該要組個醫療團隊，是在提醒事情最基本的精神，是兒童健康跟安全，市府應在第一時間給予兒童健康即時處理，而非切割，這個方向是不對的。

行政院副院長鄭文燦則說，不管是賴清德或其他對於新北市幼兒園事件關心者，都是採保護幼兒健康、重建家長對幼兒園信賴度，盼把問題攤在陽光下，司法調查也是希望達成這效果。

鄭文燦提到，最重要是能把問題釐清，新北政府在事件發生之初就採取罰款撤照，之後又復照，新北市府必須說明此事。