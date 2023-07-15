民眾黨總統參選人柯文哲原本在下周六（22日）要參加「董事長開講粉絲見面會高雄場」，但因為報名人數太少而取消。民眾黨跟《美麗島電子報》董事長吳子嘉兩方也隔空喊話，先是柯辦發言人陳智菡的說法，被外界解讀暗指吳要忙辦郭台銘的活動；吳在昨（15）晚也開酸，稱自己和柯文吵架，「他當著我的面，我就把他扁一頓了」。然而媒體人黃揚明今PO出郭台銘場的斗內金額，僅1萬2112元，與9日柯文哲場3萬2433元相差甚遠。

黃揚明今（15）日在臉書撰文表示，「同樣的數據比一比」，昨天《董事長開講》郭台銘首場，主頻道斗內金額1萬2112元，排名昨日台灣YT頻道第4名。最高同時在線觀看人數7773人，排名昨日台灣所有YT頻道第18名；徐巧芯頻道同步轉播，在線人數最高2751人；比特王頻道同步轉播，最高在線人數2495人。

至於要比什麼呢？從黃揚明10日貼的數據可以看到，9日《董事長開講》柯文哲場斗內金額為3萬2433元，居該日所有頻道之冠，另柯文哲頻道當日最高同時在線觀看人數有36339人、《董事長開講》頻道最高也有15887人在線觀看。

不少網友看到斗內金額對比後，紛紛留言表示「這就是吳董口中說的：柯文哲沒人？」、「感謝吳董，讓大家知道柯的個人魅力跟流量差距」、「沒比較沒傷害」、「昨晚台下還一堆空位，不也是繼續辦？」、「抖內有錢人蠻好笑的」、「不要再比較了」。

另《董事長開講》昨晚郭台銘場影片留言，也出現大量民眾黨支持者洗版，多以「謝謝吳董」開頭，稱「我就是你口中的爛黨支持者，一家十口，唯一支持柯文哲」、「2024這票我們全家還是會投給柯文哲」、「謝謝吳董事長的大氣，大家以和為貴」、「感謝吳子嘉給柯文哲演講的機會！讓我們可以對比兩場的落差，唯一支持kp」。