台中市神岡區高姓老婦日前外出訪友，返家時因坐錯公車，換乘時因不敵酷暑，不慎暈眩跌坐在站牌旁麵攤前，熱心老闆扶她進店休息並報警，豐原警分局員警到場，經確認老婦身分與健康無虞，協助她平安返家。

豐原警分局警神岡分駐所警員曾羿翔日前上午10時許獲報，稱在神岡區三民路麵攤前有老婦暈倒，需要警方協助。

經員警了解，85歲高姓老婦一早搭乘公車前往神岡區新庄里拜訪友人，回程時因不慎坐錯公車，在完全陌生站牌下車欲轉乘時，因不敵外頭高溫，暈眩跌坐在店家前，老闆見狀熱心報警。

高婦向警方表示稍作休息即可，不願就醫；員警初步確認婦人意識清楚無虞，但考量其身體虛弱無力，獨自徒步回家易發生危險，以巡邏車順利護送高婦返家休息。

豐原警分局長劉其賢表示，近日高溫難耐，民眾外出要注意防曬、補充水分，避免曝曬於高溫之下，遇有身體不適即應立即就醫；另家中若有高齡長者獨自外出時，務必與其保持聯繫，避免迷途或意外發生，若有需要可立即撥打110或派出所電話請求警方協助。