曾入圍金鐘獎的錦榮將演藝生涯拓展到好萊塢，卻不料遭罷工潮影響（錦榮提供）。

好萊塢罷工潮一波未停一波又起，不僅編劇罷工，現在演藝人員、從業人員紛紛加入，影響甚鉅將成為全面的經濟效應問題。目前人在好萊塢發展的前金鐘獎入圍主持人錦榮對本報獨家表示：「因為此次罷工事件，已經幾個月沒有試鏡機會。」更直言：「真希望事情不需走到這個地步。」

錦榮感嘆直言，雖然他不是美國演員工會的一員，但此次罷工已經全面影響到在好萊塢發展的從業人員。因罷工的關係，所有的相關活動都停擺。他也直言，他明白這不是大家所樂見的，但如果這是唯一的方法，為了大家長遠的福祉，也只能這樣做。

美國演員工會暨美國電視和廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA）由演員、歌手、配音員等領域的成員組成，成員遍布好萊塢影視產業，大部分觀眾想得到的知名演員都在其中。想要加入工會？根據錦榮的說法，你必須要參與過公會的案子，另外還要向工會提出申請並獲得許可，其實並不容易。此次好萊塢罷工案繼續延燒，資方、勞方目前都沒有要妥協的意思，看來要收尾還要好一陣子。