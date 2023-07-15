雲林縣林內鄉烏塗社區「林內教芋部」，是全台唯一四季都能採收芋頭的食農教育場域，農委會水保局與交通部觀光局15日結合「林內搶水文化節」，在教芋部舉行「順著河流去旅行」夏季旅遊行銷記者會，邀大家夏遊濁水溪沿線特色農村，認識濁水溪流域的人文風貌、體驗雲林好食好農的旅遊新印象。

烏塗社區位於彰雲濁水溪流域沿岸，在水保局輔導下，成立「林內教芋部」，開發多樣化食芋體驗行程，成為水保局優遊農村品牌的特色農遊路線之一，夏季旅遊行銷記者會由水保局南投分局分局長陳榮俊、雲林縣副縣長謝淑亞等人共同主持。

陳榮俊表示，今年「順著河流去旅行」來到彰化與雲林交界的林內鄉，與「2023林內搶水節」一起鳴槍起跑，活動以「食遊夏季」為主題，內容包括樂遊農村、大地體驗、漁村探索、單車騎旅，以及首次推出的「夏季夜遊」夜間特色行程，共5大主題20條旅遊路線。

另外，「好食周周遊，美食周周抽」活動，在7月至8月每個周末都有不一樣的農村旅遊行程，並特別邀涵碧樓副主廚指導開發10道特色社區餐點，只要參加「食遊夏季周周遊」社區活動即可品嚐。

謝淑亞說，因疫情停辦2年的「搶水文化節」今年強勢回歸，除沿襲傳統的搶水比賽，「林內教芋部」更推出以「食農教芋趣」為主題的體驗遊程，暑假期間每周末都有半日遊行程，讓遊客採芋頭、製作芋頭銅鑼燒、大啖綿密烏塗芋頭冰。

縣文化觀光處副處長蘇建蒼指出，林內的生態、自然景觀、農產、美食非常豐富多元，民眾除參加搶水節系列活動，還可到林內紙蝶生態園區（寶隆紙廠）欣賞藝術裝置；也有休閒健行的森林步道「龍過脈步道」，歡迎大家暑期來濁水溪沿線農村社區「歡樂一夏」。