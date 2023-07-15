位於高雄楠梓科技產業園區的世界級壓克力大廠塑美貝公司14日爆炸，國民黨高市左楠區立委參選人李眉蓁踢爆，該廠是空汙累犯，至少發生過10次。對此，高雄市長陳其邁今（15）日回應，針對空汙累犯這個說法待查證，但呼籲經濟部、科技部所主管的科學園區或工業區，必須進一步擴大體檢消防安檢。

日商塑美貝科技公司14日上午7時許發生火災，火勢迅速燃燒並多次傳出爆炸聲響，經消防人員灌救8小時，火勢才被撲滅，但整個工廠已被燒成廢墟，幸無人傷亡，期間濃煙空汙往南飄向市區，連旗津也受影響。

李眉蓁指出，塑美貝是空汙累犯，至少發生10次空汙，最近1次是今年3月，市府每次處罰10萬至20萬，廠商還上2小時環境講習，但還是爆炸，加上有機化合物「甲基丙烯酸甲酯」有一定毒性，會造成皮膚過敏、刺激，呼籲市府應成立關懷調查小組協助市民向廠商求償。

對此，陳其邁今出席活動時表示，對於這個說法待查證，由環保局來做說明。他昨天晚上也到場，認為科技產業園區裡面，包括消防相關SOP跟整個消防安檢及相關作業程序，還有檢討必要，必須加強消防安全，市府也會在權管的工業區加強消防安檢查核。

陳其邁提到，昨天也與經濟部長王美花通電話，今天經濟部次長曾文生也到了科技產業園區，希望在經濟部跟科技部所主管的這些科學園區或工業區，同樣的也來進一步擴大體檢。