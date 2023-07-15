全國藥界後援會成立 賴清德：全國藥界肩上都值得配戴光榮勳章。曾薏蘋攝

民進黨主席暨總統參選人賴清德今出席「全國藥界賴清德後援會」成立大會；賴清德致詞時表示，防疫視同作戰，每一位藥師、藥商的肩上都值得配戴光榮勳章，未來也希望與全國藥界合作，共同打造健康台灣，讓醫療服務品質更好、國人更健康。

今天成立的「全國藥界賴清德後援會」，是單一專業團體的第一場；全國七大藥事團體皆到場力挺，國策顧問黃金舜更贈送「包粽」給賴清德，展現全國藥界挺賴清德的團結氣勢。

賴清德致詞，感謝藥師公會全聯會理事長黃金舜的號召，以及全國七大藥師公會共同現身力挺。未來要與全國藥界共同合作，守護主權、促進民主和平與繁榮，更要一起打造健康台灣。

賴清德提到，要延長國人健康、也要縮短不健康的年數。根據國民健康署的資料，台灣國人平均壽命約為80歲，不健康餘命則有8年之久，將近十分之一，其中可能是臥病在床、坐輪椅等。

他說，打造健康台灣，雖然是一個浩大工程，但仍要建立一個最高的、健康的原則，國家在提出各項建設、推動各項政策的同時，都不可以違反健康原則；再者，則是要積極改善醫療環境，提升醫療服務品質，讓醫療相關的各行各業都能擁有更好的服務空間，讓大家發揮專業。

賴清德也強調，無論是藥界、醫界、牙醫界、營養界、健康界，每一個領域都非常重要，都要提專案計畫逐步來推動，讓國人更加健康。

賴清德還提到，美國總統拜登最近也針對癌症預防與治療提出登月計劃，要來研究癌症對美國民眾健康的影響，並對症下藥提出對策，保護國人健康。賴清德表示，早在二十年前、2003年他擔任立法委員時就已經提出「癌症防治法」，要求政府寬列預算，從癌症預防、篩檢、治療到後續照顧，政府都應該提出對策。

他說，當時因為癌症防治法，讓醫學中心、區醫院在做癌症治療的時候必須遵守一些準則，包括醫師有責任義務主動告知來做癌症篩檢的病患檢查結果，賴清德以他過去為病患看門診以及臨床上的經驗表示，癌症篩檢法的規定課以醫療院所與醫師的責任，讓病患不會錯過治療時間。

賴清德也說，法案通過至今，他感謝陳時中部長任內也積極履行，並大幅度篩檢癌症。2021年，全國醫療院所每年提供約400萬人次以上的篩檢服務，也篩出4萬多名早期癌症病人，及許多較為後期，需要藥物治療、開刀或是化學治療的病患。

他表示，面對癌症侵襲、打造健康台灣的目標，也要與進步科技結合，包括智慧醫療、再生醫療、精準醫療等。賴清德說，科技日新月異，應該把新興科技帶來的醫療服務，來服務國人，促進國人健康。

賴清德表示，不管是藥師在前線為民眾服務，或是藥商在供給藥物，大家都非常忙碌、沒有週休二日。今天是假日，再次感謝到場支持的各位，特別將手頭上的工作放下來，來到成立大會的現場力挺他，非常感謝也非常感動。希望未來大家共同持續努力，讓國家、讓台灣能夠愈來愈好。