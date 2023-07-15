國際獅子會300-G1區及苗栗縣獅子會聯合捐贈交通車及兒童步態助行器。（謝明俊攝）

國際獅子會300-G1區及苗栗縣獅子會聯合捐贈兒童步態助行器，苗栗縣長鍾東錦關心身障兒童使用情況。（謝明俊攝）

國際獅子會300-G1區及苗栗縣獅子會聯合捐贈交通車。（謝明俊攝）

許多身心障礙兒童出生後因生理因素等，無法像普通孩童一樣行走，須藉由兒童步態助行器協助訓練行走及鍛練肌力，但由於步態助行器是罕見醫療器材，每具動輒20餘萬元，非一般家庭所能負擔，國際獅子會300-G1區及苗栗縣獅子會捐贈3部助行器以及一部交通車給苗栗縣政府，苗栗縣長長鍾東錦代表受贈時除了感謝獅友們的愛心，也期望能幫助身心障礙孩童學會走路。

苗栗縣政府為照顧身心障礙兒童健康成長，成立身心障礙者個案管理中心，委由苗栗縣徐月蘭社會福利慈善事業基金會承辦，另有身障日間照顧中心，則是委由苗栗縣幼安教養院負責承辦全部照護工作，個管中心單是今年度就已服務200名身障兒童，成立至今更服務了1千7百名身障民眾。日照中心則是照護全縣1至16歲身心障礙兒童，減輕家長的身心負擔。

去年，苗栗縣獅子會結合會內獅友力量，捐贈身障日間照顧中心1部兒童步態助行器，讓身障兒童得以學習行走，輔具成效相當顯著，因此，國際獅子會300-G1區及苗栗縣獅子會，今年再度發動全體獅友聚集愛心，集資購買1部交通車，以及3部各型兒童步態助行器，捐贈給個管中心及日照中心使用。

14日上午在苗栗縣政府舉辦捐贈儀式，苗栗縣長鍾東錦代表縣府及中心受贈時表示，每個孩子都是父母心頭肉，他記得女兒在4、5歲時學游泳，當女兒首度在泳池內自在游來游去時，他一度感動不已，但是卻有許多身障小朋友連走路都無法自主，他期望能藉由這個輔具協助，讓這些孩子能夠早日站起來走路。