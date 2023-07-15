計量單位「ml」該怎麼唸？一名男友分享，他很常聽到大家將其讀作「mol」，發音類似「莫」字，但其實這是錯的，貼文引起網友討論，不少化學相關科系的學生解答說，正確讀法應該是「咪哩哩特（milliliter）」或者就乖乖唸「毫升」或「cc」。

一名男網友日前在Dcard上發文分享，計量單位「ml」，也就是所謂的毫升，從小到大最常聽到大家將其讀作「mol」，發音有點類似「莫」字，但自從學了化學，他覺得唸「莫」應該是指「莫耳」這個單位才對，因此一直習慣講毫升。

男網友表示，最近看到一個YouTube上的廣告，一直將「ml」讀作「莫」，讓他覺得很奇妙，因此很好奇大家都是怎麼唸這個單位。

貼文引起網友討論，不少化學相關科系的學生留言解答說，唸「莫」真的超NG，被比較嚴格的教授聽到是有可能被教訓的，而「ml」的正確讀法應該是「咪哩哩特（milliliter）」或者就乖乖唸「毫升」或「cc」。

不過也有網友表示，語言是用來溝通的工具，台灣人都唸「莫」也不是什麼大錯，就跟「蚵仔」的正確讀音，沒幾個人會唸一樣，反正重點是大家要聽得懂。