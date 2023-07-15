金鐘主持人薛紀綱（小兵）日前遭狗仔葛斯齊踢爆婚內出軌，偷吃小三的照片全曝光，4月發聲明致歉。其妻王湘涵近日上節目聊到婚變心情，坦言很長一段時間吃不下、睡不好，體重直直落，但她堅強地說：「我很少哭，我大概整個事情過程只哭了3次，我覺得我異常冷靜！」

薛紀綱出軌風波當時鬧很大，整個社會輿論壓力都落在夫妻倆身上，王湘涵在節目《單身行不行》表示，當時自己異常冷靜，很清楚知道自己要先穩定，才不會影響家人，但還是嚴重影響生活，「我其實吃不下也睡不好，維持了很久，一直到我朋友看不下去，拉我去打舒眠點滴，讓我睡覺，我經歷了很長這樣的日子。」

王湘涵說當時很多朋友一看到她，都訝異她變很瘦，王湘涵苦笑地回：「很值得瘦吧，這很應該要瘦的。」儘管看似堅強，但家人的部分還是讓她難受，最後因不想欺騙，王湘涵選擇跟家人坦白薛紀綱外遇，一開始家人雖痛哭，但後續的貼心舉動，成為她走下去的力量。

王湘涵講到這裡，眼眶忍不住泛紅，令網友看得心疼，紛紛留言鼓勵：「看著她在在節目中侃侃而談，真誠地分享自己的人生困境，真心覺得很不容易」、「湘涵妳很棒！加油～」、「湘涵祝福妳未來順心快樂」。