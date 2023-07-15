從新店碧潭堰魚道觀察窗可看到魚兒悠遊。（新北市水利局提供）

2015年蘇迪勒颱風重創碧潭堰後，歷經2020年開始1002天的堰體改善及周邊環境營造工程，新北市水利局今年7月3日完成了216公尺複合式堰體，並於新店溪右岸新增全台獨一無二的新店溪魚道，民眾透過觀察窗可看到魚兒溯游，碧潭堰工程目前辦理驗收及收尾工作，預計8月辦理水漾學堂導覽活動，正式對外開放。

水利局長宋德仁表示，此次新建的豎槽斜隔壁水池式魚道，憑據著施工中生態調查成果及相關條件綜評，加大了原設計的暫留水池空間，並調整預鑄的豎槽斜隔壁擺置方式趨緩側向流速，總長度調整為132公尺，寬度設定為2公尺，平均坡度修正為1／18.7，豎槽斜隔壁數調降62個，整體平均流速下修為每秒1.5公尺，預估可提供有20多種具溯游習性之魚種一條「洄家」的路。

生態調查團隊指出，魚道型式設計考量，以新店溪常見魚種，如長鰭馬口鱲、台灣石鯿、明潭吻鰕虎、短吻小鰾鮈及日本瓢鰭鰕虎等魚種，以在地魚種的思維及習性，其一針對游泳性魚類可以在水中逆流而上之外，也可以跳出水面越過落差；其二攀爬性魚類如果遇到較高流速，則會離開水面攀附在潮濕魚道側壁匍匐前進；其三底棲性魚類可以利用鰭墊幫助克服急流，整合思量並加以優化適用條件，打造適切的水中通廊。

水利局表示，碧潭魚道已於7月11日通水，打通46年來舊堰體造成的廊道中斷，未來堰區場域開放後，大、小朋友們可透過觀察窗親眼看到魚兒溯游，未來也將透過直播公開方式，以手機便可目睹即時畫面。

另水下建置有AI魚類辨識整合系統，除供生態研究使用外，亦可使未來開辦的水漾學堂課程趨於豐富、完整，讓民眾於參訪新店溪河廊據點同時，更可瞭解關於城市與水環境扣合的思維。