信義分局也在現場擺攤，向民眾宣導防竊防詐等安全觀念。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北國際夏季旅展14日起至17日於世貿一館登場，共29個政府部門、200家廠商、550個攤位展出，北市警信義分局也在現場擺設攤位辦理防竊、防詐、青少年保護及交通安全宣導。

警方表示，今年暑假為疫情解封後的第一個暑假，現場參展民眾相當踴躍，員警除了向在場參展民眾宣導防竊、防詐知識，同時透過彈珠檯及Q＆A有獎徵答方式增加活動趣味性，詢問民眾接獲過詐騙訊息，當下如何應對方式的經驗，發現多數民眾都接獲過詐騙資訊，藉機宣導加深反詐知識及贈送宣導品。

警方也加強推廣暑假青少年安全，不論是「新興毒品、菸害」、「兒少性私密影像」、「網路誘拐、霸凌」、「詐欺」及「個人隱私保護」等，或是近期提高罰責的「汽機車不禮讓行人」和交通安全意識，確保各年齡層民眾能夠提升各項意識免於受罰和被害。

信義分局提醒，詐騙案件層出不窮，各年齡層都可能受騙，把握3步驟「一聽、二掛、三查證」及5不原則「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，對於任何訊息均應小心查證，有疑問立刻撥打 165 反詐騙專線查證。另騎車經路口轉彎時，務必確認行人穿越線無行人通行，有行人時必須保持3公尺以上距離，才能通過，以確保行人安全；行人通過路口時，應注意紅綠燈或行人專用號誌，於綠燈時注意左右來車確認安全無虞後，盡速通過行人穿越道，切勿邊走邊滑手機，以免降低注意力而發生危險。

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