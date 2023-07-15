大聯盟專家場勘大巨蛋，蔣萬安：有對打者之眼提出意見。光華數位新天地歡慶15周年，15日台北市長蔣萬安出席揭開序幕，並體驗VR虛擬射箭技術，全方位沉浸體驗新科技帶來的感受。（王英豪攝）

光華數位新天地歡慶15周年，15日台北市長蔣萬安出席揭開序幕，並體驗結合辦公桌與健身車，藉個人鍛鍊打造動能發電的辦公空間。（王英豪攝）

美國職棒大聯盟場勘大巨蛋 蔣萬安：有對打者之眼提出意見

MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen於14日前往台北大巨蛋進行勘察，並對大巨蛋場館內部提出許多建議。台北市長蔣萬安15日受訪時也透露，Chad在勘察過程中非常謹慎且仔細，包含壘包的距離、高低差等。而針對日前遭到外界詬病的「打者之眼」，Chad也提出專業意見，表示只要在本壘後方裝設「平光深色布幕」就可以達到效果。蔣萬安表示，目前大巨蛋仍朝向年底正式開幕啟用為目標，會持續聆聽各界專家的意見。

蔣萬安15日接受媒體訪問時，表示遠雄透過棒協邀請到大聯盟的場務專家來到大巨蛋，實際地來到大巨蛋場勘，以及提供專業的諮詢意見。蔣萬安說，Chad現場勘查非常仔細而且謹慎，毫不馬虎，每個細節他都看得很深入。舉例來講他不只針對基本人工草皮，還有全壘打牆相關的防護，以及從投手丘量測距離，到本壘板以及三壘到一壘的距離，還有高低差，他都非常仔細一一檢視，而且也現場提供了很多專業意見。

蔣萬安說，台北市政府包括林奕華副市長，體育局以及台北市成棒隊呂總教練，也帶了幾個球員到現場，未來一定是讓大巨蛋來符合國際標準，也會持續請體育局要求遠雄，就昨天專家提供的一些意見，一一記錄即刻做微調。至於針對外界很關注的打者之眼，昨天Chad也提供了一些他的建議，他說我們也可以考慮用一個平光深色的布幕，在比賽的過程當中做一個覆蓋。

蔣萬安說，當然Chad也會提供美國大聯盟級球場的做法做參考，這個部分一定是朝向安全與專業，符合國際標準的目標來前進，「當然我們目前也是希望朝年底正式開幕啟用為目標，這個過程我們會持續聆聽各界專業的意見。」