客委會苗栗縣銅鑼鄉客家文化發展中心從2017年起，全面啟動客家文物實體典藏工作，藉由田野調查機會，接觸客庄民眾獲捐傳家珍貴客家文物，至去年底蒐藏總數已達1萬5800餘件。為展示客家文物典藏成果並感謝客庄各界捐贈義舉，14日在客家文化館頒贈感謝狀給13文物捐贈人。
銅鑼客家文化中心近年積極進行海外客家文化資產調查，接觸到移居海外的客家社團，例如馬六甲惠州會館、雪隆惠州會館等，並獲捐許多珍貴文物進入館藏，因而以「百代客喬」為展示主題，舉辦捐贈文物特展，展示來自各地的實體物件，包含馬來西亞客家社團日清簿、苗栗大湖蠶絲業相關產業用具、桃園縣客家花式大鼓隊大鼓、苗栗雙草湖庄土地交易文書、客家詩集手稿、竹衣、繡花拖鞋、新北勢國王宮神轎等。
客發中心主任何金樑表示，特別感謝近年有這麼多熱情的單位及個人將最珍愛、最重視的文物，以台灣客家文化館為場域，讓更多人分享美好的客家故事，台灣客家文化蘊含豐厚的內涵，透過實體典藏凝聚全球客家族群的群體文化記憶。因為不同環境、地區而產生的獨特生活習慣、文化背景、產業、娛樂等，而在實體典藏的這條路上，也彰顯了客家人對於自己文化根源的重視，反映出各地客家族群對於保護和傳承客家文化的堅持與努力。
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