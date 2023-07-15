桃園縣中壢市永福里客家花式大鼓隊總教練謝振千等人與捐贈客家花式大鼓。（客發中心提供／謝明俊苗栗傳真）

新北市國王宮三山國王捐贈神轎。（客發中心提供／謝明俊苗栗傳真）

客委會苗栗縣銅鑼鄉客家文化發展中心從2017年起，全面啟動客家文物實體典藏工作，藉由田野調查機會，接觸客庄民眾獲捐傳家珍貴客家文物，至去年底蒐藏總數已達1萬5800餘件。為展示客家文物典藏成果並感謝客庄各界捐贈義舉，14日在客家文化館頒贈感謝狀給13文物捐贈人。

銅鑼客家文化中心近年積極進行海外客家文化資產調查，接觸到移居海外的客家社團，例如馬六甲惠州會館、雪隆惠州會館等，並獲捐許多珍貴文物進入館藏，因而以「百代客喬」為展示主題，舉辦捐贈文物特展，展示來自各地的實體物件，包含馬來西亞客家社團日清簿、苗栗大湖蠶絲業相關產業用具、桃園縣客家花式大鼓隊大鼓、苗栗雙草湖庄土地交易文書、客家詩集手稿、竹衣、繡花拖鞋、新北勢國王宮神轎等。

客發中心主任何金樑表示，特別感謝近年有這麼多熱情的單位及個人將最珍愛、最重視的文物，以台灣客家文化館為場域，讓更多人分享美好的客家故事，台灣客家文化蘊含豐厚的內涵，透過實體典藏凝聚全球客家族群的群體文化記憶。因為不同環境、地區而產生的獨特生活習慣、文化背景、產業、娛樂等，而在實體典藏的這條路上，也彰顯了客家人對於自己文化根源的重視，反映出各地客家族群對於保護和傳承客家文化的堅持與努力。