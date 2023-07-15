苗栗縣頭屋鄉1名邱歐姓老翁，日前臨櫃匯款聲稱要給兒子50萬元購買房產，疑遭詐騙，所幸農會行員機警即時通報苗栗警分局頭屋分駐所員警，警方到場後追詢老翁且極力勸說，及時阻詐成功。

當天，頭屋分駐所警員劉仲恩據報趕赴農會，老翁仍堅持匯款，經警方當場阻止匯款後，老翁負氣返家，員警仍不放棄阻詐，及時追詢至老翁住處向老翁妻子查證確無此事後，老翁家屬才知老翁遭詐，氣憤的質問老伴，險鬧家庭革命，員警當下充當和事佬，化解老翁及家人爭執，事後也對警方積極阻詐讓家人保住血汗錢，表示萬分感謝。

苗栗警察分局提醒民眾，詐騙手法無孔不入，LINE如有不明人士加好友或群組，毋須理會，立即封鎖並刪除或退出群組，如有疑義亦可撥打165反詐騙諮詢專線查證，懂得小心求證、適時求助，以降低受騙可能，讓警民合作建造「詐騙零容忍」的居住環境，防範於未然，共創安心家園。