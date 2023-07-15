舉了解，該名少年過完暑假就升高三，利用暑假在秧苗場工作，當天騎腳踏車返家途中突然有輛轎車靠近將他攔下，車內人員迅速下車抓他，少年不知對方是誰，邊跑邊喊救命。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

日前彰化縣警溪湖分局埔鹽警方執行探尋轄內非法移工勤務時，發生把17歲高中生誤當逃逸移工烏龍事件，少年臉部受傷縫了17針，PTT鄉民與Dcard網友怒轟不能就這樣算了，據了解，該名少年英俊挺拔，才17歲身高就超過180公分，親友心疼的說，少年很乖，正義感十足，其實很憧憬從警，儘管身心受創，擔心的還是員警，令人不捨。

舉了解，該名少年過完暑假就升高三，利用暑假在秧苗場工作，當天騎腳踏車返家途中突然有輛轎車靠近將他攔下，車內人員迅速下車抓他，少年不知對方是誰，邊跑邊喊救命，以為是壞人要抓他，卻在被「圍捕」過程中左臉撞上耕耘機，送醫縫了17針。

事件爆發後，彰化警方急滅火，對當天帶隊所長記申誡1次處分，督察室將就後續調查再做出最終懲處，不過網友並不領情，痛批「才17歲，不論是被綁還是被警察抓，都是非常恐懼的事情」、「警察種族歧視？不出示證件表明身分，目無法紀」、「不說的話，我還以為是黑道擄人，換作是我嚇都嚇死了」。

網友理性的指出，便衣警察亂槍打鳥，看到皮膚黑的就抓，根本歧視，在還不確定是否為合法或逃逸外勞之前，就能隨意動用壓制力，認為就算是外勞也不能這樣對待，對於警方的說法難以接受，根本想息事寧人。

網友痛批，一個乖巧幫忙務農的17歲孩子，人生到底做錯什麼事？臉就這樣破相了！人生根本毀了，任何人遇到這種狀況都會嚇到很難判斷對方到底是不是警察，警方只為了績效就違法逮捕，且是為了移民署的業務，期盼監察院能介入糾正彈劾。