苗栗縣政府打詐公車廣告上路。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府打詐公車廣告上路。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

畢業季及暑期到來，許多年輕人、學生紛紛投入職場，詐騙集團利用求職新鮮人沒有工作經驗，急於賺錢的心態，在網路上PO出優渥待遇吸引年輕人前往應徵。苗栗縣政府打出公車廣告，提醒所有年青朋友在找工作時，要特別注意詐騙技倆，以免賠了夫人又折兵。

為了保護青年不受詐騙集團求職陷阱所騙，苗栗縣政府勞青處啟動「求職不涉陷」安心就業機制，縣長鍾東錦指示警察局，配合勞青處建立安全有保障的媒合平台，確保學子和青年朋友就業沒危險，為學生和青年朋友媒介關鍵性的第一份工作，穩固職涯基礎。

為強化民眾求職時警覺心，有效遏止日益猖獗的求職詐騙事件，勞青處與縣警局配合利用張貼公車車體廣告，共同設計公車側面廣告宣導標語，刊登求職防詐騙宣導訊息，搭配縣內6大路線公車行駛，吸引等車民眾以及往來民眾的注意，達到求職防詐騙宣導之效，以加深民眾求職防詐觀念。

勞青處提醒求職「三備七不」原則，「三備」指的是蒐集求才公司背景資料、告知親友面試地點及檢視廣告內容是否合理；「七不」則包括不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不飲用、不離身、不非法工作等，面試時要注意個人隱私及權益維護，即可避免落入不肖業者陷阱。

苗栗縣警局長莊勝雄呼籲，求職新鮮人想找到一份好的工作，或學生利用暑假期間兼差打工，請透過正規求職求才平臺，如苗栗就業中心及台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/index.aspx）。假求職不僅造成被害民眾財產損失，更常見以「代收貨款」、「協助節稅」、「採購代工材料」、「申辦就業補助」等理由，要求被害民眾提供帳戶、郵寄提款卡及密碼，但實際上卻是作人頭帳戶使用，成為詐騙集團取財工具，一不小心恐淪為詐騙共犯。

縣警局刑大2組組長何文輝指出，社群媒體的徵才廣告，應先查證是否為合法公司行號，若僅以Line等通訊軟體為唯一聯繫窗口，或客服以各種理由要求先支付費用，並保證馬上可以申請退款，務必提高警覺落入「假求職」詐騙陷阱。若對相關資訊還有疑問，請撥打全年無休的165反詐騙諮詢專線或110報案專線求助。