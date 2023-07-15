張錦豪在臉書PO出2006年與2018年黃國昌透天厝的空拍圖。（張錦豪提供）

張錦豪稱黃國昌占用國有地使用分區居然是山坡地保育區。（張錦豪提供）

新北市議員張錦豪14日晚間爆料指稱，黃國昌位於汐止的住宅不僅「變高變胖」，竟還蓋在國有山坡地保育區。國有財產署北區分署證實，整排住家都非法佔用國有土地，要求黃國昌必須在1個月內騰空返還，並繳納違約金，並發文新北市政府，要求查處黃國昌住宅蓋在山坡保育區。

張錦豪透過臉書發文，黃國昌在汐止水源路上的透天厝領有合法使照為1至4樓，還加蓋第五層樓，暗諷「違建變高變胖不稀奇，蓋在國有山坡地保育區才厲害」，更有在地的人加碼爆料「他家後面全部都是違建」。

張錦豪說，曾沿著康誥坑溪，竟發現「大驚奇」，根據老丙建容積160％，建蔽率40％，黃不僅把其餘的60％全蓋滿，居然直接蓋在國有地上，2塊占用國有地的使用分區都是山坡地保育區，經計算共占用79平方公尺。

張錦豪15日又在臉書稱，國有財產署北區分署證實，整排住家都非法佔用國有土地，1個月前就已經請地政事務測量，依據《國有非公用不動產被占用處理要點》，財政部要求黃國昌必須於1個月內騰空返還並繳納違約金，同時也將發文新北市政府，要求就黃國昌將房子蓋在山坡保育區一事進行查處。