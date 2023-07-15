五月天昨在瀋陽開唱。（相信音樂提供）

五月天昨在瀋陽開唱。（相信音樂提供）

五月天相隔5年昨（14日）在瀋陽開唱，不僅影帝黃渤空降現場驚喜合唱〈洋蔥〉，讓現場3萬多名觀眾開心不已，此外，另一位大陸新晉影帝大鵬也現身，身為「五迷」的大鵬此次作為嘉賓登上五月天演唱會舞台，不禁感慨「像作夢一樣」，並回憶「10年前五月天北京鳥巢演唱會，我坐在山頂的位置」，一旁黃渤聽聞幽默調侃「當時錢不夠是嗎」，笑翻眾人。

久違瀋陽的歌迷們，阿信第一聲「晚安」便道出無盡思念與不捨，「終於五月天回到瀋陽，終於五月天和你們見面了」，觸動在場每一個人的心底。但感性人設超不過1分鐘，「垃圾話」天團本質便暴露無遺，七嘴八舌討論起瀋陽的美食，希望大家多多向五月天推薦來瀋陽一定要吃的美食，期待可以在接下來的3天演唱會行程裡品嚐到大家推薦的美食。

黃渤曾為五月天「人生無限公司」演唱會的串場電影演出，上一次和五月天合體是2018年「人生無限公司」鳥巢演唱會，這一次雙方再度相遇，攜手合唱〈洋蔥〉。而電影《熱烈》的導演、新晉影帝的大鵬也現身，與五月天、黃渤加碼合唱〈倔強〉。論現場接梗功力，身為「垃圾話」天團的五月天面對2位影帝當然「不甘示弱」，「質問」大鵬導演：「為什麽拍《縫紉機樂隊》而不是拍《五月天樂隊》，是五月天不夠好嗎？」讓現場笑聲不斷。

五月天瀋陽演唱會第一天的開場嘉賓是家家，她一登場就帶來由五月天怪獸創作的經典之作〈命運〉，接著帶來新單曲〈輕傷〉，這首歌也是影集《模仿犯》的片尾曲，最後再送上〈家家酒〉一曲。