為培養學生多元文化價值觀，國教署鼓勵學校開設素養導向課程，由學校教師跨領域共同研討及規畫課程，藉由課程協助學生在生涯學習過程中，喚醒學習動機與熱情，並引導學生開展與自我、與他人、與社會等各式互動能力，學習社會參與公民責任，培養理解與關心本土及國際事務的基本素養。

以「溝通互動面向」來說，竹東高中開設「問題解決課程」融入學生自身環境以及社會議題進行探索，引導學生以設計思考、系統思考、團隊合作及專案管理等方法，並整合人文與自然知識，解構社會議題的因果脈絡，融合自然科學研究法，以產品驗證自己提出的行為科學假說，在實務中將自然探究實作所學的量化驗證應用於生活中，提升學生對學習的渴望與創新的勇氣，成為具有社會適應力與應變力的終身學習者。

以「社會參與面向」來說，溪湖高中開設「青年探索家」課程搭配「溪湖學，學溪湖」課程，深入鄉里，訪談社區的新住民，探訪不同風土人情，建立自己與故郷的情感聯結，以及尊重關懷不同族群，協助學生跨越國內及國際間不同文化的界線，除了引導學生面對不同文化時具有正面的自我認同外，也能透過異文化的學習，有意識地探究自身和他人文化的獨特性，也理解並包容文化的多元性。

台東女中開設「愛上台東（Eyes on Taitung）」，藉由台東國際觀光產業的發展，幫助學生學習如何實際以英語文向國外遊客介紹台東在地景觀之美與人文特色，透過共同討論課程主題、分項內容、蒐集教材等步驟，團隊亦研發自編英文教材，並能透過多媒體或自媒體及網路行銷，設計個人化導覽行程，讓學生更能實際體驗沉浸式英語認識與介紹台東。

國教署表示，希望各校教師持續培養學生哲學思考，形塑從生活自己，從人己，從群已，讓學生懂得與人分擔和分享，更學會不同面向觀察所處的外在環境，以及不同族群、國家等文化差異性，培養學生擁有多元文化價值觀與世界和平的胸懷，成為友善全球公民。