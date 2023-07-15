日本與中東6國組成的波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）協調，希望雙方最快於2024年重啟自由貿易協定談判。

日本經濟新聞報導，日本首相岸田文雄明天將赴沙烏地阿拉伯與波斯灣合作理事會秘書長賈森（H.E. Jasem Al-Budaiwi）會談，希望達成重啟自由貿易協定談判的共識。

波斯灣合作理事會成員包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、阿曼及科威特。

日本從波斯灣合作理事會國家進口的原油占整體進口量的9成以上，天然氣進口有2成左右；同時日本也出口汽車及鋼鐵製品等產品到這些國家。

這些國家向日本出口不用被課關稅，但日本出口到這些國家的產品，原則上須課徵5%關稅。

日本與波斯灣合作理事會從2006年開始就自由貿易協定展開正式談判，但2009年後即告中斷，日方至今持續在領袖層級要求恢復洽談。

目前中國、韓國及印度都已分別與波斯灣合作理事會重啟自由貿易協定談判，英國也在2022年展開談判。

日本經濟團體聯合會認為，萬一日本政府在談判方面落後，將成為汽車等產品出口的不利條件，因此一直希望盡早重啟談判、廢除關稅。聯合會還提到，波斯灣合作理事會是僅次於美國的第2大汽車出口市場，因此備受期待。

在俄羅斯侵略烏克蘭造成能源安全保障日益重要的現況下，日本政府有意與波斯灣合作理事會國家等中東地區深化經濟合作。波斯灣合作理事會成員國也希望在能源以外促成產業多元化，或許也有藉著自由貿易協定加速經濟成長的想法。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）