山羌不分白晝黑夜、晴天雨天出沒覓食，屏科大黑熊媽媽黃美秀推斷與黑熊離開有因果關係。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

位在台東市建和部落淺山的蜂園，上月遭台灣黑熊光顧，破壞蜂箱、偷吃蜂蜜，台東林管處隨即請蜂農移除蜂箱，阻斷食物源方法奏效，黑熊未再現蹤，但監控用的紅外線攝影機意外拍到1000多次山羌覓食玩耍畫面，儼然成了「山羌樂園」。

海拔370公尺的台東建和部落淺山林地，自台灣黑熊出沒取食蜂蜜後1個月以來，2台紅外線攝影機記錄達1000多段動物畫面，當中不見黑熊身影，反倒是山羌不分白晝黑夜、晴天雨天出沒覓食，還有母山羌遛小孩，小山羌跟松鼠嘻鬧畫面，熱鬧如樂園。

屏科大黑熊媽媽黃美秀表示，台灣黑熊的食物80％是植物，20％食物來源是動物，而動物食源裡最愛吃的第1名就是山羌，但是山羌嗅覺也很好，聞到黑熊氣味就會趨避，黑熊離開與山羌出現有因果關係。

不過黃美秀也說，紅外線攝影機1個月拍到1000多次，不能代表族群數量，很可能是同1族群重覆出現在鏡頭前，因為黑熊回去深山，山羌很安心地在這裡繁殖。

台東林管處也呼籲，山羌是很怕生膽小的野生動物，如果受到驚嚇，很可能在逃命過程造成熱緊迫、腎衰竭、橫紋肌溶解，將導致休克死亡。如果在山上遇見山羌，請勿靠近拍照或追趕。