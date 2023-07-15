現場有在地與來自各地的健走民眾400多位，相當熱鬧。（徐佑昇攝）

現場由八堵國小北管社帶來的開場表演。（徐佑昇攝）

橫跨台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣的「淡蘭百年山徑」（下稱淡蘭古道），是台灣第一條國家級的綠道。為推廣淡蘭古道，每年由北北基宜四縣市輪流主辦會師活動，今年由基隆市主辦。健走活動15日於暖暖國小會師出發，基隆由市長謝國樑代表，而北北宜由副首長出席，現場約有400多位民眾齊聚一堂。謝國樑表示，歡迎旅客多來基隆暖暖旅遊，感受全台最「暖心」的地方。

基隆市長謝國樑（右二）表示，目前淡蘭古道橫跨了北北基宜四縣市，也在2019年正式成為國家級的綠道，是遊客假日的好去處，歡迎遊客來觀光。（徐佑昇攝）

北北基宜首長暖暖國小大會師，開走絕美淡蘭古道。

謝國樑表示，很開心今天能看到這麼多民眾來到基隆暖暖，在過去淡蘭古道是從淡水一直到宜蘭，而其中三條的路線，有兩條的起點都在暖暖，可見暖暖的重要性。謝笑說，他在台下也順便考了一下代表國民黨參選基隆立委的林沛祥，相信他對於暖暖一定了解。

謝說明，當初淡蘭古道的開墾相當辛苦，是「逢山開路、遇水搭橋」，一路從暖暖通到了宜蘭，在早期是非常重要的貿易要道。當地有一句諺語「九萬十八千」，就是指透過淡蘭古道等路徑，販售顏料「藍染」的原料「大菁」，讓當地很富有，造就暖暖過往的繁榮。而目前淡蘭古道橫跨了北北基宜四縣市，也在2019年正式成為國家級的綠道，是遊客假日的好去處，歡迎來觀光。

台北市副市長林奕華（中）表示，本次活動把北北基宜生活圈連在一起，讓大家了解過去珍貴的歷史文化及風土民情，又能夠欣賞美景，未來每年四縣市會繼續舉辦下去。（徐佑昇攝）

台北市副市長林奕華表示，很開心能代表市長蔣萬安參與這次活動，可以把北北基宜的生活圈連在一起，還能夠讓大家了解過去珍貴的歷史文化及風土民情，又能夠欣賞美景，未來每年四縣市會繼續舉辦下去。

北北基宜首長暖暖國小大會師，開走絕美淡蘭古道。

新北市副市長陳純敬表示，看到今天熱鬧的場面相當高興，因為把歷史古道與生活連結在一起，也希望區域能夠更和諧、更興旺。（徐佑昇攝）

新北市副市長陳純敬表示，看到今天熱鬧的場面相當高興，因為把歷史古道與生活連結在一起，也希望區域能夠更和諧、更興旺。宜蘭縣副縣長林茂盛表示，從這個活動就可以讓大家了解，北北基宜地區自古以來就是生活圈，也把大家彼此綁在一起，未來可以有更多合作的活動。

北北基宜首長暖暖國小大會師，開走絕美淡蘭古道。

宜蘭縣副縣長林茂盛表示，從這個活動可以讓大家了解，北北基宜地區自古以來就是生活圈，未來可以有更多合作。（徐佑昇攝）

基市府表示，本次健行的出發點是由歌手梁靜茹經典歌曲「暖暖」MV拍攝地的暖暖國小出發，跨過暖江橋欣賞壺穴地形，再轉入暖暖車站，爬上金山寺眺望，再走至雙生土地公廟等，有多種路線可選擇。市府也已完成步道及指標的改善工程，歡迎遊客前來淡蘭古道，共同見證先民300多年的開拓史。