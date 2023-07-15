國民黨總統參選人侯友宜民調不佳，同黨不分區立委鄭麗文近期拋出「侯下韓上」，13日時更強調，會不斷召喚前高雄市長韓國瑜，對方一定完全了解她在做什麼。對此，資深媒體人單厚之認為，這番話顯見鄭根本連問韓國瑜都沒問，並直言鄭在換侯事件上前言不對後語，又跟黨中央對著打，「非常奇怪」。

單厚之昨日在政論節目《關鍵時刻》中指出，鄭麗文在4月說還呼籲國民黨應該趕快提名侯，如今卻說要換侯，「有道理嗎？」此外，對於鄭麗文拋出「侯下韓上」，並表示她要每天不斷召喚韓的說法，單厚之認為，由此可看出鄭根本連問韓國瑜都沒有，到底在喊換什麼？

鄭麗文主張換侯在近日引發爭議，金溥聰痛批其動機不單純，更以「青春痘的膿包一定要擠開」暗酸。單厚之對此則認為，由於鄭麗文最沒有正當性，金溥聰當然先砍她來殺雞儆猴。

單厚之說鄭麗文應該沒有要爭取不分區立委，且中間有幾次立委補選機會也沒有考慮，但就換侯這件事來看，鄭前言不對後語，又跟黨中央對著打，讓他直呼非常奇怪。