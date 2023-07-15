警方在兩男車內查獲大批毒咖啡包，其中印有「玩很大」字樣。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

莊姓男子駕駛侵占的租賃車，載著剛滿18歲的陳姓男子，準備到大型舞廳慶祝「轉大人」，半途在中西區頂美三街引來警方盤查，查獲印有「玩很大」等45包毒咖啡包，還帶著8支手機，警方懷疑2人工作不單純，先依照毒品罪嫌移送台南地檢署，查扣手機溯源追查。

24歲莊男為高雄人，有毒品前科，14日深夜11時30分開車載剛滿18歲的陳男，準備享受台南的夜經濟，他駕駛的租賃車卻是逾期未還的侵占車，遭路檢警方攔查，警員發現車內中央扶手有不明白色粉末。

2人見難以脫身，在警方勸說下，從車窗控制板夾層處交出45包毒咖啡包與25包K他命，共重233公克，其中咖啡包上還印有「玩很大」字樣。

落網的2人辯稱毒品只吃不賣，毒品在高雄苓雅區某舞廳外向陌生男子購得，莊男扛下毒品全為己有，兩人驗尿皆有2、3級毒品反應，一併依照毒品罪嫌移送台南地檢署，莊男另依侵占罪送辦。

警方在車上查獲共8支手機，2人皆不認己有，推稱車子是別人的，不知道手機是誰所有，因此不清楚解鎖密碼。

根據執法多年經驗，警方質疑，一般人不會同時有多支手機，只有詐騙集團成員才會持有多支手機，兩人車上還有大量毒品，認為嫌犯未說實話，全數查扣手機送交解碼，調查2人是否從事毒品與詐騙的複合式犯罪。