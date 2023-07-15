許多父母怕孩子亂花錢，會協助存錢保管，甚至子女出社會工作，也要求薪水上繳。一名女網友稱自己「聽媽媽的話…結果怎變這樣」，她說婚前12年薪水都交給媽媽保管，當年媽媽還掛保證「將來妳會感謝我」，沒想到結婚前夕，原PO拿回存摺，戶頭原有的266萬存款只剩下5萬，讓她瞬間崩潰。

一名女網友在臉書《匿名2公社》發文表示，當年因為相信媽媽一句話，「現在妳把錢交我管，將來妳會感謝我」，因此工作12年來，薪水都乖乖上繳，身上只留幾千元的零用錢，連存摺和提款卡都交給媽媽保管，直到出嫁前夕，媽媽才把存摺還給她，結果一看戶頭應有的百萬存款只剩下5萬元，讓她人生瞬間崩塌。

原PO心碎說，她難過了好長一段時間，不甘辛苦賺的錢只剩5萬，卻也對爸媽的金錢、教養觀念感到無能為力，因為他們認為「孩子賺錢給父母，是理所當然的」。

有網友好奇反問，「12年的薪水，全部給媽媽？那這12年，妳的吃穿住行的錢呢？」原PO也補充表示，婚前與爸媽同住，過去12年薪水都是23000元，媽媽只給4500元當生活費，包括早晚餐、加油費與娛樂開銷等，剩下來的，媽媽幫她存起來。依前述推算，23000元扣掉4500元，等於1個月存18500，12年存款應有266萬元。

原PO指出，她已經結婚生小孩，媽媽還會時常問起工作收入，讓她很掙扎不知是否該誠實回答，畢竟她與老公有房貸、車貸要扛，又有雙寶要養，生活壓力很大。

不少網友留言表示，「結婚生子，就以自己的家庭為主吧，不要太過愚孝，父母方面就做到不虧心就行了，加油」、「你要裝窮裝到讓她看不起你，千萬別給錢了」、「不用誠實，報少就好了」、「假裝哭窮 向娘家借錢」。