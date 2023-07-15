北市推動路邊智慧停車無人化、無紙化開單，首次試辦「高位攝影智慧化開單服務」，從17日起為期2.5個月，將在中正區潮州街路邊汽車停車格試辦。台北市停車管理工程處表示，民眾在駛離停車格後，需自行在智慧支付平台查繳，或綁定銀行等方式繳費。停管處表示，試辦後經評估若要擴大實施，屆時北市就會有第3種路邊停車智慧開單方式。

停管處表示，為持續提供民眾即時路邊停車資訊及實現無人化、無紙化開單，自17日起至9月30日期間，於台北市中正區潮州街（羅斯福路1段至杭州南路2段）16格路邊汽車停車格，試辦高位攝影智慧化停車開單服務，該項設備具影像辨識及車輛感測功能，可偵測車輛入停及自動開單，提供即時停車格位資訊。

停管處說，車輛駛離停車位10分鐘後就可進行繳費，民眾可透過手機於智慧支付平台查繳，或至四大超商多媒體機列印繳費單櫃檯繳費、綁定銀行、電信業者代扣繳等方式繳費。不過停管處也說，由於這次是首次試辦無紙化及無現場繳費設備之智慧化停車開單服務，若民眾未於繳費期限前完成繳費，寄送催繳通知時也不會額外向民眾多收取工本費。