推進高教永續合作，第3屆「台灣－德國高等教育論壇」近日在德國柏林的柏林－勃蘭登堡科學與人文學院（BBAW）舉行。本屆由德國大學校長協會（HRK）主辦、財團法人高等教育國際合作基金會（以下簡稱高教基金會）協辦，由擔任高教基金會董事長的台灣師範大學校長吳正己，率領我方10所大學校長及副校長共20人赴德出席，與德國26校、30位代表交流，共同開創雙邊科研交流新局面。

吳正己表示，自2016年雙方首度共同籌辦高教論壇以來，累計簽訂逾500件校際合作備忘錄、開展雙聯學制、建立台德科技大學聯盟以及學生交換實習與教授互訪等多元交流模式，並推動「台灣研究講座」，以深化對台灣文史、語言、政治經濟等研究，且合著論文近6000篇。

吳正己也說，德國一直是我國學生赴歐留學的首選之一，目前台灣有2790位學生在德留學，亦有846位德國學生在台求學，其中逾半數以赴台修讀華語為主。

吳正己提到，本屆論壇除分享雙邊高教及科研領域最新發展，針對高階人才培育、縮短學用落差和永續等議題交換意見，也探討優華語計畫等合作機會。德國為我國長期以來非常重要的高教策略夥伴，雙方皆認同民主、和平、自由、人權等普世價值，彼此將維繫更穩定密切交流的默契。

德國大學校長協會主席Walter Rosenthal強調，台德雙方在學教研合作面向十分穩定且密切，並表示大學在孕育人才及社會發展中皆扮演重要角色，期許雙方攜手共創更美好的未來。

駐德國代表處謝志偉大使說，2016年舉辦首屆台德高教論壇為兩國合作交流奠定基石，儘管近3年受疫情影響，但雙方依然積極推動高教合作，深化兩國之間學術交流，展現彼此關係穩定性。