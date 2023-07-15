兩岸官員代表鳴槍開賽，但開幕儀式一別以往並未安排雙方官員致詞與媒體聯訪。（于家麒攝）

睽違4年的第11屆金廈泳渡華人接力公開賽今（15）日上午正式於廈門椰風寨海邊登場，200名中外華人游泳健將2人1組共組成100隊的雙人接力賽，8點30分準時鳴槍出發，泳士們士氣高昂，衝刺縱身躍入海中，接力挑戰長達7000公尺的金廈泳道。廈門市副市長廖華生、福建省體育局副局長董勁松及廈門市體育局長阮敦梁等人也隨隊前進金門，這也是自今年初小三通復航後首次有現職陸方官員以專案方式入境。

2023第11屆金廈泳渡華人接力公開賽開幕典禮上，我方由金門縣副縣長李文良、立法委員陳玉珍、金門縣議會副議長歐陽儀雄及縣府教育處長孫麗琪等人代表與會；廈門方則由廈門市副市長廖華生、福建省體育局副局長董勁松，以及廈門市體育局長阮敦梁等人出席，會後並隨隊前進金門參加後續活動，這也是自小三通復航後首次有現職陸方官員以專案方式入境。不過本屆賽事確有別於以往，開幕儀式中並未安排雙方官員上台致詞與媒體聯訪，據了解乃昨（14）日深夜陸方不明原因突然修改儀式流程臨時遭取消；另原本也安排隨隊至金門的福建省體育局長葉得盛與廈門市體育局副局長勞建軍也突然取消行程，也令現場採訪媒體一陣錯愕。

比賽8點30分準時鳴槍出發，泳士們士氣高昂，接力挑戰長達7000公尺的金廈泳道。（于家麒攝）

比賽8點30分準時鳴槍出發，泳士們士氣高昂，接力挑戰長達7000公尺的金廈泳道。（于家麒攝）

大會安排有戒護船隨行做安全戒護，確保泳士們安全無慮。(于家麒攝)

金門縣政府指出，金廈泳渡華人接力公開賽依照往例，雙屆以金門烈嶼鄉雙口村出發游至廈門椰風寨，單屆則輪換，讓每屆選手於海中競速時，都有不一樣的感受。今年泳道狀況宛如媽祖神助，風向為北風，風速2級，浪向西南向，浪高0.1米，流速0.2~0.4節，對選手們來說海流稍有助力，是個不錯的消息；氣溫28度至34度，氣候晴天時雲，在炙熱的夏天裡這也是一種另類的挑戰，但澆不熄泳士們的熱血，對他們來說，睽違四年的勇闖金廈泳道，勢在必行，賽程隨著7000公尺的L型泳道，第一棒游至檳榔嶼後交棒，再由第二棒游向小金門雙口海灘衝過終點，直播船於遠處記錄著泳士們的英姿，同時也會有戒護船隨行做安全戒護，確保泳士們安全無慮。

經過1個多小時的激烈比拚，第一名選手於早上約9點56分上岸。(圖／金門縣政府提供)

女子組第一名由福建省的陳張怡與陳慈抱回冠軍，成績為91分11秒。(圖／金門縣政府提供)

男子A組由來自陝西的趙捃博航與張滋航，以85分29秒的成績勇奪第一名。(圖／金門縣政府提供)

男子B組第一名由南港高中師生李光鑫與徐逸君以106分05秒的成績為我方留下冠軍獎座。(圖／金門縣政府提供)

縣府說明，此次公開賽分為三個組別，男A組（14歲以上，30歲以下），男B組（31歲以上，55歲以下），女子組（14歲以上，55歲以下），每組別取前20名頒發獎金，各組別總獎金高達10萬元人民幣。

依活動大會報告，經過1個多小時的激烈比拚，第一名選手於早上約9點56分上岸。男子A組由來自陝西的趙捃博航與張滋航，以85分29秒的成績勇奪第一名；第二名則由來自天津的唐浩洋與劉祚良奪得，成績為85分33秒；第三名則由基隆與新北好手余承遠、曾楷文組成的聯隊拿下，成績為87分14秒。

另男子B組第一名由南港高中師生李光鑫與徐逸君以106分05秒的成績為我方留下冠軍獎座；第二名為來自廈門的閰少鵬與陳震宇，成績110分31秒；第三名為高雄鳳山高中的洪健智與陸晉湟，成績113分49秒。

女子組第一名由福建省的陳張怡與陳慈抱回冠軍，成績為91分11秒；第二名是來自陝西的劉佩冉與成涵瑀，成績92分14秒；第三名則是福建省的周鑫雅與吳靜萱，成績95分18秒。整場活動約於11點15分左右關門，賽事順利落幕，所有選手也相約期待明年再相聚，以泳渡金廈繼續為兩岸搭起和平的橋樑。