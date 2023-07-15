劉若英邀請王寶強擔任演唱會嘉賓。 （相信音樂提供）

劉若英的「飛行日」世界巡迴演唱會從台北小巨蛋啟航，飛行了14個城市，近日航向第15個城市廣州，相隔7年不見，歌迷在體感溫度40度的炙熱高溫下，懷抱著灼熱的心赴約，獻上最熱烈的尖叫，為了回報歌迷火熱的愛，劉若英以全新的「翩翩飛舞」桃紅色典雅禮服驚艷亮相，不僅如此，她邀請「弟弟」王寶強同台合唱〈親愛的小孩〉，溫暖歌聲觸動心底最柔軟的地方，獻給歌迷2大驚喜，成全彼此最美好的夏天。

劉若英將豪華四面台演唱會帶到廣州，華麗的經典歌單更是狠狠戳中歌迷的淚點，耳熟能詳的經典曲目〈當愛在靠近〉、〈一輩子的孤單〉、〈原來你也在這裡〉、〈成全〉、〈後來〉等首首大合唱。她特別以粵語向久違不見的歌迷問好，開心說：「休息了3個禮拜，今天竟然有首場的感覺，但有這麼多朋友聚在這，我不應該緊張的。歡迎大家來跟我一起飛行，而今天很特別，這是我第一次廣州做四面台巡迴演唱會。」

除了獻上頂級舞台及歌單外，劉若英特別邀請王寶強擔任嘉賓，2人「姐弟情緣」始於2004年電影《天下無賊》，在戲裡劉若英飾演王寶強的姐姐，姐弟情誼延續到戲外19年不變，每年劉若英生日時，王寶強總會記住她的生日並轉紅包給她，2008年奶茶演唱會也曾邀請王寶強來看，他當時說：「我沒空下次去。」最後現身台上驚喜送花；這次劉若英直接邀請王寶強擔任嘉賓，王寶強終於成功赴約，擔任廣州場嘉賓。

正忙著賣座電影《八角籠中》宣傳的王寶強，百忙行程中抽空飛來廣州，2人合唱由王寶強執導、主演的電影推廣曲〈親愛的小孩〉，相隔多年「最強姐弟」合體一出場，全場尖叫連連，王寶強透露當初邀奶茶一起重新詮釋〈親愛的小孩〉的原因，他說：「因為電影裡面有很多小孩，所以第一個想法就找奶茶，因為她唱出真摯的感情，就像我是那個孩子，透過歌聲一直守護著我支持著我。」

劉若英昨13日一彩排完就特地進戲院支持《八角籠中》，她說：「我看得不是電影，我看得是寶強這麼多年的人生走到現在，交出了他最好的成績單。」真情相待的兩人，彼此送上擁抱給予最強大的力量，王寶強大喊：「經過這麼多年，一到姐姐面前就像孩子一樣，姐姐我永遠愛你！永遠支持你！」雙向奔赴的友情，展現最濃厚的姐弟情深。