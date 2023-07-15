南市文化資產管理處集結工藝師陳三火、廖慶章及蔡德太的三十六官將作品，在總爺藝文中心舉辦「天罡藝象–三十六官將的府城藝匠神采」特展。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（中）今天頒發「卓越市民」榮銜及傳統工藝保存者登錄證書給4藝師。（張毓翎攝）

三十六官將是台灣傳統工藝和廟宇文化中重要的主題，無論在木雕、石雕、刺繡或彩繪中，都能欣賞到工藝師對這些官將形象的精湛呈現，台南市文化資產管理處集結轄內3位重量級藝師陳三火、廖慶章及蔡德太的三十六官將作品，在總爺藝文中心舉辦「天罡藝象–三十六官將的府城藝匠神采」特展，15日盛大開幕。

文資處表示，此次特展集結剪黏藝師陳三火、彩繪藝師廖慶章和鑿花藝師蔡德太的作品，介紹元帥、靈官、聖者、仙姑、大將等三十六官將的主題背景，文資處與策展團隊參酌引用道教辭典、《北遊記》、《封神演義》等文獻典故，以及民間傳說，撰成每個官將的背景故事，在展區為觀眾建立對官將們的基本認識。

今天開幕儀式上，台南市長黃偉哲到場祝賀，他表示，文資處首次集結台南3位具代表性的工藝師陳三火、廖慶章和蔡德太，將他們三十六官將作品聯合展出在總爺藝文中心，讓民眾一次飽覽，認識藝師們細緻、精妙的技藝。

黃偉哲除了為三十六官將特展揭開序幕，也頒發「卓越市民」榮銜及傳統工藝保存者登錄證書給南市傳統工藝「竹籠茨」保存者李養、文化資產保存技術「金銀細工」保存者蘇啟松、文化資產保存技術「藝閣」保存者吳震星及梁添發等4名藝師，感謝這群藝師長期致力於傳統工藝保存傳承推廣。