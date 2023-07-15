台鐵「仲夏寶島號」今由CT-273蒸汽機車女王附掛莒光號車廂，從玉里站出發，吸引鐵道迷合照。（台鐵提供／王志偉花蓮傳真）

台鐵「仲夏寶島號」今啟航，由CT-273蒸汽機車女王附掛莒光號車廂上路，交通部次長胡湘麟等人合影。（台鐵提供／王志偉花蓮傳真）

「仲夏寶島號」啟航，台鐵局長杜微到場慰問同仁。（台鐵提供／王志偉花蓮傳真）

台鐵「仲夏寶島號」今天由CT-273蒸汽機車女王附掛莒光號車廂上路，通過玉里鎮客城鐵橋，留下迷人身影。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

嗚嗚嗚，老火車頭來了！每年夏季相當受歡迎的「仲夏寶島號」，去年因疫情、地震而取消，今年順利開行，但因天氣熱加上已是高齡老火車頭，出現輪軸溫過高，比原訂時間誤點近１小時，才緩緩進入玉里車站，粉絲驚呼「來了、來了」！在月台手機相機捕捉迷人身影！

台鐵以動態保存每年夏季限定出發的「仲夏寶島號」，今年由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號車廂行駛玉里至台東，去程共開行3趟次，包括今天（7月15日）、8月5日、8月19日，沿途停靠玉里、富里、池上、關山、瑞源、台東等站，一共810個座位，車票1688元，上月開放售票即秒殺。

今上午在玉里站舉行首班啟航典禮，交通部次長胡湘麟、勞動部次長王安邦、台鐵局長杜微、行政院東辦副執行長郭應義、玉里鎮長龔文俊、縣議員黃玲蘭、張美慧、林則葹等人參加，明天退休的花蓮運務段長吳金添堅、新任段長許民杰都來參與。

台鐵在場規劃鐵路周邊文創商品，CT273女王號系列金屬名片座、行李吊牌及鑰匙圈；DT668國王號系列領帶夾、玻璃藝品、造型抱枕以及蒸汽火車超微型積木，引起鐵道迷搶購收藏。

「CT273」蒸汽老火車頭原訂10時30分到站、40分發車，月台已有不少粉絲等候，卻遲遲等不到老車頭進站，過了近1小時才見緩緩駛入玉里站，根據台鐵說法，疑因高溫，導致老火車頭輪軸溫度拉高，才將車速放慢。

負責保養維修工作的台鐵花蓮蒸汽火車工作小組黃隆華說，CT273最高時速可達100公里，仲夏寶島號則以60公里的車速開行，但畢竟已高齡80歲，平常雖細心保養、呵護，笑說「老奶奶難免鬧脾氣」。

目睹「CT273」蒸汽老火車頭鳴笛「嗚嗚嗚」，紛絲鐵道迷驚呼來了來了，拿起相機、手機捕捉迷身影，還有昨天就有鐵道迷、攝影愛好者搶先到玉里站周邊、客城鐵橋旁卡位，雖然天氣炎熱，但他們都說，一年見一次，不虛此行！