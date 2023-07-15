台中市霧峰警分局警備隊警員高偉星日前執行靶場管理勤務時，因身體不適休克，經送醫搶救仍於9日不治，得年50歲。高偉星追思會15日在南投縣仁愛鄉自宅舉行，霧峰分局長陳祥麟率同仁在高員靈柩上覆蓋警旗，警察同仁列隊行禮送行，場面肅穆莊嚴。
高偉星追思禮拜今7時在南投縣仁愛鄉瑞岩部落自宅舉行，警政署署長辦公室主任林國清特別代表署長到場致意。台中市警察局長李文章為表彰高員長期擔任「靶場管理員」，負責維護長槍靶場的訓練安全與相關設施完備，並獲各級參（受）訓人員一致肯定與好評的特殊服務與貢獻，特以警察最高榮譽，覆蓋警旗一面，以慰在天之靈。
霧峰分局長陳祥麟率分局組、室主管等人，在高員靈柩上覆蓋警旗，技術教官王書岳介紹高員生平事蹟，並播放其生平影帶。高員家屬悲痛落淚，現場人士與上百名警察人員均紅了眼眶；追思公奠後，警察同仁列隊行禮送行，場面肅穆莊嚴。
同僚不捨表示，高員不僅績效佳，平時對分局同仁相當照顧，他個性低調、笑容靦腆、負責盡職，人緣非常好，希望高員在天之靈能化身「靶場守護神」，繼續守護、保佑所有警察弟兄，在射擊打靶訓練或測驗時，都能平安、順利。
霧峰警分局指出，霧峰象鼻坑靶場於2009年完工啟用，是中部地區唯一合格的警用長槍靶場訓練基地，期間各警察機關（其他治安機關）均借用該靶場作為戰鬥訓練場地，高偉星生前即長期擔任「靶場管理員」職務，堅守崗位，勇於任事，忠勤勤務風範，堪為楷模，也因為他的任勞任怨、克盡職守，在警界贏得了極佳人緣。
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