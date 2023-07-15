72歲資深女星恬娃作風大膽，不但多次釋出露點邊緣的出浴照，還一度揚言要拍全裸寫真，淡出螢光幕的她，先前開設的卡拉OK店淡季1天只賺千元，最後慘賠20萬收店，沒想到如今竟大賺700萬，背後原因曝光了。

恬娃去年在台北市中山區開設卡拉OK店，淡季因為一天收入只有千元，為了節省成本支出，只聘請1個DJ，身為老闆娘的她，連廁所都是自己去刷，沒想到房東卻收回不租，讓她無奈將店收掉，推估開店8個月賠了20萬，當時談起開店再度倒閉的心路歷程，她回憶起當年曾被當小三包養，不禁感嘆：「當小三真的是很好，沒做什麼就可收到錢」。

不過如今她的身價頓時翻漲，根據《三立新聞網》報導，恬娃表示12年前購買位在大巨蛋附近的房子，當時加上裝潢總共斥資880萬，沒想到如今房價漲到1500萬，漲幅約70%以上，她提到倘若未來整排都更，發展會勢必會更有可看性，也已將相關事宜告知里長。

近期演藝圈陸續爆出性騷事件，恬娃先前出席活動時，自爆剛出道時跟某知名男星合作拍戲，沒想到對方竟朝她的胸部猛抓，讓她如今回憶起仍心有餘悸，直呼：「真的很痛欸」，而在跟男主角告知此事後，對方馬上向她致歉，因此才選擇原諒對方，她也透露此人現在定居在國外，沒有在螢光幕前曝光。

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