全球首座「生成式AI醫療產業聚落」今（15）日在高雄亞灣區正式啟動，由台灣人工智慧實驗室提供頂尖AI技術，結合高醫附醫、高雄長庚、高雄榮總、義大醫院4大醫學中心等單位組成「高雄聯合學習智慧醫療聯盟」，將透過AI生成建立可信任的智慧醫療產品，提供高品質醫療服務，進而輸出到國際。

高雄市長陳其邁今出席活動時指出，醫院及醫學中心投資在智慧醫療領域，已經變成標配，這次4大頂尖醫學中心合作，透過聯邦學習機會，打破醫院資料庫限制，資料庫的量質綜合應是全世界最強；AI智慧醫療聯盟的成立，相信未來5年內台灣在智慧醫療領域的應用，絕對可在全球扮演舉足輕重角色。

ChatGPT風潮帶領生成式AI強勢進入產業經濟各領域，其中「生成式醫療AI」發展有別於開放領域，醫療資訊有非常高標準的倫理要求。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，為妥善於醫療產業應用生成式AI並兼顧人權隱私，提出了相應的解決方案。

杜奕瑾進一步指出，台灣人工智慧實驗室以其尖端的AI科技驅動，聯盟建立生醫領域的醫療聯邦式資料治理機制，通過多中心的驗證場域確保生成結果的可信度，聯盟以台灣已建立的多中心聯邦平台進行AI生成，建立可信任的智慧醫療產品，提供高品質的醫療服務。

「高雄聯合學習智慧醫療聯盟」以高雄亞灣為基地，利用地理和產業優勢建立未來醫療的在軟硬體供應與AR、VR應用供應鏈。杜奕瑾透露，台灣人工智慧實驗室已打造聯合學習資料治理的成功模式並廣泛於全台灣臨床取得驗證，下一步將全速拓展到南向國家、歐盟和美國等國際市場，為台灣帶來巨大商機和競爭力。