侯昌明與曾雅蘭結婚21年，是演藝圈中著名的節儉夫妻檔，兩人不僅懂得節流，還很會開源，副業相當多，近期卻傳出曾雅蘭的身體出狀況，有意半退休，侯昌明今(15日)回應媒體，坦言目前花費只有兩個小孩，加上多年來投資理財，就算副業都收攤也沒差，現在最重要就是曾雅蘭的健康，直說若工作全不做，「讓她完全過少奶奶生活我也OK」。

據《三立新聞網》報導，曾雅蘭因先前確診加上自律神經失調，健康狀況欠佳，尤其是脹氣問題求遍各大名醫都治不好，讓夫妻倆動了退休念頭，而女兒已經考進美國學校，兒子未來也會去美國念書，侯昌明證實，先前收掉服飾電商副業後，生技產品的工作也打算中止，希望能換取更多時間讓太太休息養病。

侯昌明強調，自己不是完全退休，還是會找些事情做，只是會逐步重新規劃工作在生活中的比例。而侯昌明上月錄製《天才衝衝衝》時受訪透露，夫妻倆先前經營電商，每年營業額至少千萬，雖然荷包賺滿滿，曾雅蘭身體卻出狀況，去年一度肚子脹氣嚴重到像懷孕一樣，「像是有人在灌氣，她整個痛到不行」。

今年3月曾雅蘭也曾發文透露健康亮紅燈，「去年因生病身體無法負荷，停了近一年，幾乎完全沒辦法運動，四處求醫該做的大大小小的檢查全都做了，完全找不到病因」，並表示：「對很多人來說自律神經失調聽起來似乎沒什麼，親身經歷後才知道找不到任何原因，症狀痛苦卻沒辦法醫治的難受及沮喪感……更讓我一度絕望……但日子還是要過，不想再給家人太多的負能量，於是我開始學習放慢生活腳步，從簡單生活開始……做菜、運動、追劇、出國旅遊，放鬆保持愉快的心情，一步步調整自己」，侯昌明為愛妻打氣說：「寶貝你最棒，一路陪你走過來，看到你的不舒服跟辛苦，一定會越來越好的，加油」。