美國法院昨天裁定加密貨幣瑞波幣（XRP）不屬於「證券」後，這項法律勝利讓加密貨幣投資者大受鼓舞，比特幣（Bitcoin）交易價格盤旋在今年最高點附近。

路透社報導，美國法官昨天表示，瑞波實驗室公司（Ripple Labs Inc）在公共交易平台出售瑞波幣（XRP），並未違反證券法。

此案代表加密貨幣在美國證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）提起的訴訟中首次獲勝。儘管此一裁決是針對個案，但它為投資者帶來樂觀情緒，認為其它加密貨幣未來也不會被認為是「證券」。

儘管如此，「華爾街日報」報導指出，全球最大加密貨幣交易平台「幣安」（Binance）最近幾週已裁員1000多人，這項消息緩和部分投資人對加密貨幣的熱情。「華爾街日報」援引知情人士說法表示，幣安仍持續在裁員，可能導致該交易所失去1/3以上員工。

美國數州上個月聲稱加密貨幣交易平台Coinbase違反證券法而興訟。Coinbase今天表示，將限制在加州、新澤西州、南卡羅來納州和威斯康辛州向零售客戶提供加密貨幣質押服務。

比特幣稍早觸及2022年6月以來的最高點，來到3萬1818美元；今天小幅下跌至3萬91美元左右。

第二大的加密貨幣以太幣（Ether），昨天創下3月份以來最佳表現；而在美國法官裁定可在公共加密貨幣交易平台合法出售瑞波幣之後，瑞波幣昨天飆升73%，並在今天守住大部分漲幅。

加密資產管理公司Astronaut Capital投資長狄布（Matthew Dibb）表示：「監管環境正出現變化。根據我們過去24小時所見，情況可能正往好的方向發展。」

達那森說：「瑞波幣利益相關者正等待一些監管上的明確性。昨天法院似乎已經提供了這一點。」

根據此一裁決，包括Coinbase和幣安在內的幾家主要加密貨幣交易所，在2021年因美國證券管理委員會提訟而暫停瑞波幣的交易後，目前已在其平台上恢復瑞波幣的交易。

去年，包括交易平台FTX等多間加密貨幣公司宣告破產，造成加密貨幣價格大跌。今年以來，加密貨幣已逐步呈現復甦跡象。