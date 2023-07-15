現在曾到彰化縣濫倒土石方的車輛號碼均會輸入警政系統，只要進入彰化縣內，被具備辨識車牌的路口監視系統拍到，各警分局勤務指揮中心的警示系統就會警示。（彰化縣環保局提供／吳建輝彰化傳真）

近年來屢遭棄置大量廢棄物，其中沿海地區伸港、福興、線西和鹿港廢棄魚塭對多。（彰化縣環保局提供／吳建輝彰化傳真）

近年來屢遭棄置大量廢棄物、被稱為「廢土天堂」的彰化縣，縣府連同環保局、警方、檢調單位等加強稽查，更過透過區域治理平台與鄰近縣市合作攔阻廢棄土石方竄流，不過今年上半年被告發違法的廢棄土方中，仍有7成來自外縣市，其中台中市占了17％，佔外縣市最多。

彰化檢警、環保局等單位執行非法棄置剩餘土石方稽查取締，針對未隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點證明文件的駕駛，今年上半年依廢棄物清理法規定開罰28件，其中台中市有5件、桃園市3件、新北市2件、沒來源的則有10件。

其中傾倒的位置分別在二水鄉、大村鄉、北斗鎮、田中鎮、伸港鄉、埤頭鄉、福興鄉各有1件，社頭鄉、溪湖鎮、彰化市各2件，線西鄉3件、芬園鄉4件、鹿港鎮有7件，多半位在偏僻空地和農地、廢棄魚塭等，其中沿海地區伸港、福興、線西和鹿港合計多達12件。

縣府各局處加強查緝，現在曾到彰化縣濫倒土石方的車輛號碼均會輸入警政系統，只要進入彰化縣內，被具備辨識車牌的路口監視系統拍到，各警分局勤務指揮中心的警示系統就會警示，警方就會主動追蹤查緝。

環保局依法開罰與加重處罰；水資處發現非法營建廢棄土違法運到彰化縣濫倒，也會通知土石方來源的縣市政府加強管理；農業處協助認定土石方傾倒所在地是否違反農發條例，最終聯合檢方積極溯源，追查棄土產業鏈，同時結合國稅等單位，一併追究逃漏稅等其他行政違規，誓言擺脫「廢土天堂」臭名。