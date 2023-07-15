家家有本難念的經，一名女網友分享，結婚之前她與爸媽同住，工作12年，每個月都會上交薪水給媽媽，而媽媽每月只會給她4500元的生活費，照理來說，這麼多年過去應該至少存了266萬，但當她結婚拿回存摺，打開一看卻發現只剩下5萬，多年攢下來的錢不翼而飛，讓她超傻眼，也引起網友熱烈討論。

一名女網友在臉書社團《匿名2公社》上分享，過去她因為很相信媽媽，所以12年來都乖乖聽話，將薪水、存摺與提款卡上交給媽媽保管，直到結婚之前，媽媽才把存摺還給她，而她興奮打開卻發現裡面竟然只剩下5萬元，讓她非常難過又失望。

女網友表示，她的爸媽認為孩子賺錢給父母花是天經地義的事情，在她結婚以後，媽媽仍舊會時不時跑來問她月收入有多少，而這些舉動讓她感到很慌張，也不知道該不該照實回答，因為他們夫妻還有房貸與車貸要還，更不要說現在還有2個孩子要養，生活壓力其實很大，因此很怕媽媽問月收入是要來討錢。

原PO也補充說，婚前她與父母同住，過去12年的薪水扣掉勞健保約23000元，每個月媽媽會收走，然後給她4500元當作生活費，餐費、加油和娛樂開銷通通都含在內，因此她的生活其實過得很拮据，連要燙頭髮的3000元都要跟媽媽討。照理說，2.3萬元扣4500元，每月應可存1.85萬元，12年下來可存266萬，但最後卻只剩下5萬。

貼文引起網友討論，「小時候的紅包錢，我媽說要保管，但從此沒有下文，船過水無痕，之後在經濟這塊，我對我媽盡量保留不讓她知道太多」、「跟我的經歷好像，高職讀夜校，白天當學徒，好不容易當師父，被要求薪水上繳，只給3000零用金，等到30歲要結婚，簿子一看0元！找誰要」、「我也是受害者，以前賺錢什麽都交給媽媽，但是有需要用要回時，媽媽卻說全花光沒有了」。