步道志工利用現場枯、倒木施作貼近自然之擋土護坡。（東勢林管處提供）

步道志工利用現地枯倒木進行護坡工程。（東勢林管處提供）

東勢林區管理處與台中市山岳會、三信商業銀行14、15日舉辦東卯山步道手作維護活動，共計30人參加，每人揹一袋土石上山填補路面，以純手工方式修築出安全、舒適的自然步道，山友笑稱很有行俠仗義的感覺，對該參與方式表示高度肯定。

東勢林管處指出，東卯山步道2.5K處，因山友走捷徑，造成路基流失，集思廣益之下，規畫以「橫木護坡」的自然工法，就地取材，使用既有枯倒木做為邊坡維護素材，進行東卯山步道2.5K至3.0K邊坡維護及路幅改善，讓步道以更貼近大自然方式呈現，並降低人造物對森林生態的影響。

東勢林管處表示，為推廣登山安全教育提升登山環境品質，該處於2022年與台中市山岳會、三信銀行簽署「東卯山步道環境暨設施維護服務協議書」，認養期間內，每4個月辦理步道與週邊環境清潔與設施損壞查報、維護，以公私協力方式，共同守護山林環境，也歡迎其他企業共襄盛舉。

為了讓更多山友參與步道維護的工作，強化人與土地的情感連結，此次特別規畫以一人揹一袋土石（約3-5Kg）上山，填補不平整的路面，山友笑稱很有行俠仗義的感覺，也對這樣的參與方式表示高度的肯定。

東勢林管處呼籲，請民眾上山前做好萬全的準備與規劃，勿走捷徑，以免造成土石流失，確實遵守無痕山林準則，以減少山域事故。邀請民眾可趁暑假期間規劃探索谷關七雄，感受山林之美。