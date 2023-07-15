台中市環保局西屯區清潔隊傳出大量缺工的問題，市議員楊大鋐表示，光是西屯區清潔隊今年7月人力就少了22名，導致調度困難，恐影響垃圾收運，呼籲應儘速補足。台中市府環保局長陳宏益表示，相關人力缺口將於7月16、8月1日先補足，另也啟動區域協助策略，將從鄰近區的清潔隊做調度。

台中市共有26個清潔區隊，楊大鋐指出，其中的西屯區清潔隊近來人力嚴重不足，在各項工作內容中，又以勤務較繁重的車輛班缺工情況尤為嚴重，他拿出各區清潔隊人員編制與現有員額做比較，發現西屯區隊目前的人力較去年減少22人，也連帶使得其他人員工作負擔加重。

楊大鋐說，缺工最嚴重的車輛班主要負責一般垃圾清運、大型家具收運及每天定點、固定路線沿線清運垃圾等，人力短缺的情況恐導致垃圾收運出現排班困難，甚至需要其他工作班次的人員支援，引發基層清潔隊員抱怨，呼籲主管單位應儘速解決人力短缺問題。

其實，清潔隊人力不足的問題不只出現在西屯區，包括豐原、大甲等勤務較繁重的地區，都有人力不足問題，陳宏益表示，因勤務繁重區隊大家較沒有意願前往，為解決人力不足問題，同時避免勤務內容落差太大，環保局決定啟動區域協助的方式，像是東勢、新社等區清潔隊人員就必須協助豐原區的部分工作。

楊大鋐強調，西屯區清潔工作繁雜且辛苦，人力容易流失。環保局也強調，該區主因近日有人員退休、離職與請調者共17人，將會優先補足缺口，同時盤點各區人力與工作負荷，將作適度的調整。