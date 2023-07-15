希臘最受歡迎的觀光景點雅典衛城在今天中午最熱的時段暫時關閉，且隨著熱浪不斷襲擊希臘，明天衛城很可能再次關閉。

希臘文化部長曼多尼（Lina Mendoni）告訴希臘廣播電視公司（ERT），「為了保護工作人員及觀光客」，當地時間中午到下午5時這段期間，被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產的景點雅典衛城（Acropolis）會暫停開放。

曼多尼說：「明天我們很可能採取相同的措施。」

希臘國家氣象機構EMY表示，雅典今天氣溫達到攝氏39度，希臘部分地區明天還可能出現攝氏44度的高溫。

衛城所在的聖岩（Sacred Rock）周遭其他熱門觀光景點，像是古市場（Ancient Agora）等仍舊維持開放。

最近幾個月，前往衛城的觀光客人數明顯增加。衛城通常每天從上午8時開放到晚間8時。

不少觀光客在關閉的衛城入口處因為撲空難掩失望神情，並稱官方網站沒有提供足夠的資訊。