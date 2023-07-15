716公平正義救台灣遊行明天將登場，預料將成國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲「決鬥場」拚人氣更要拚政策牛肉。侯友宜今天被問到是否會跟柯有互動時表示，他跟柯文哲市長本來就是認識的朋友，跟他互動會非常自然，有機會碰到會打招呼，大家一起面對司法改革、居住正義的問題，讓沒有辦法做到的民進黨能夠下架。

被問到稍早在臉書的居住五大政策，侯友宜指出，民進黨政府說20萬社宅要蓋，結果跳票了，賴清德還說房價正在降，引起大家的不滿，明天大家會齊上凱道。

侯友宜說，希望大家租得起，租金能實價登錄，以及房租支出能夠作為列舉扣除額上限；不但租得起還要拚社宅，用多元方式讓社宅量大幅提升。

此外也要防止炒作，不動產所得要實踐漲價歸公；更重要要挺青年，讓青年可以優先入住 ，對於社宅落簽者，中簽機率可以彌補提升，讓大家都有機會住到社會住宅。

對於有人炒作侯友宜包租公事件，侯友宜直呼「 選舉奧步又來了」，不但這是冷飯熱炒，更重要他在監察院的財產申報一切合法，大家都可以檢驗。

另前立委涉及非法占用國有地，侯友宜表示，一切都按照相關規定辦理。