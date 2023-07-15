蛋白質是人體細胞的組成重要元素，充足攝取非常重要，但若肝功能不佳，就要嚴控攝取量。一名70多歲女子某天被發現出現答非所問等異常行為，被家人陪同就醫，抽血發現，女子血中氨值高達200多ug/dL，遠高於正常值上限100，已是「肝腦病變」。醫師詢問後得知，女子本來已有肝硬化，近來吃進較多肉類，硬化後的肝臟無法代謝肉類產生的氨，導致肝腦病變的併發症。

胃腸肝膽科醫師蕭敦仁在《健康好生活》表示，上述女子近來被家人發現有意識混亂、白天嗜睡、答非所問的異常行為，因而帶女子就醫，「因女子曾有長期C肝病史、導致肝硬化，使得肝臟無法順利排毒，女子的意識不清狀態看起來像是肝腦病變。」

蕭敦仁趕緊幫女子抽血，血液報告顯示，血液氨已超過200ug/dL，遠高於正常值上限的100。他說明，這顯示肝臟已無法正常代謝蛋白質，導致血氨濃度過高，而毒性強的氨聚積體內，會引起腦病變，也就是肝腦病變。

蕭敦仁說明，女子之所以會出現肝腦病變與其近來飲食有關。女子近來吃較多的肉、吃較少的蔬菜，肉類的蛋白質經代謝會產生大量的氨、須經肝臟代謝，但因女子已肝硬化，因此肝臟無法代謝氨為無毒的尿素，導致血氨過高，影響大腦。

此外，女子因為少吃蔬菜，也讓體內毒素難以排除，因此當時趕緊幫女子灌腸，以利排毒。

蕭敦仁提醒，由於肝臟負責解毒、代謝，肝功能受損者不宜食用太多的蛋白質，以免體內的氨濃度過高，危害大腦及其他器官的健康。