在旗後砲台觀賞拍照夕陽的人群。（柯宗緯翻攝）

在旗後砲台觀賞拍照夕陽的人群。（柯宗緯翻攝）

2023旗津風箏節將於7／22－8／6三週的星期六、日辦理。（柯宗緯翻攝）

南韓知名實況主企鵝妹日前全台趴趴走，6月中造訪高雄，大讚高雄夕陽「真的好美」，造成網友熱議，而暑假期間旗津燈塔也吸引不少遊客朝聖，除一睹落日餘暉，還可俯瞰高雄港。另外，下周末起，風箏節即將登場，每周六還加碼夜間風箏展演。

PTT網友以「企鵝妹在高雄看到的夕陽很美嗎？」為主題發文，原PO提到，企鵝妹去駁二逛逛，說高雄的夕陽是她看過最美的夕陽，但高雄長久以來一直被人批評嘲笑說有空汙，質疑怎麼會在高雄看到這麼美的夕陽？因為企鵝妹來了空氣品質都變好了？

此文一出後，引發網友正反意見論戰。網友說，「西子灣夕陽是全台灣最美的」、「南部就是要夏天去風向才對，冬天背風」，也有網友直言「高雄本來就很棒，只是（有的人）活在雲端只想酸」。

對此，高雄市觀光局長高閔琳表示，其實許多遊客在旗津海邊戲水後就搭乘渡輪離開相當可惜，離旗津海水浴場5分鐘步行距離的高雄燈塔和旗後砲台，視野遼闊是觀賞夕陽的最佳景點。

觀光局提到，高雄燈塔、旗後砲台皆位於旗後山，兩者相距僅300公尺。高雄燈塔又名旗後燈塔，燈塔底層為文藝復興後期的巴洛克建築，1918年落成以來使用至今，是為高雄市定古蹟。燈塔可俯瞰高雄港，是觀看高雄港往來船隻最佳地點；每到黃昏大船迎著夕陽出港，是來到旗津遊玩必賞景點。

至於國定古蹟「旗後砲台」正式名稱為旗後礮臺，位於旗後山西南側，西元1876年竣工，地勢險要且視野遼闊，可眺望高雄港、旗津、台灣海峽，更擁有媲美西子灣夕陽的美景，堪稱是全台最漂亮的觀夕祕境之一。

另外，去年大受歡迎的旗津風箏節下周也即將開幕。7月22日至8月6日假日歡迎到旗津欣賞滿天壯麗悠遊的主題風箏，每周六晚上還加碼夜間風箏展演；而大型氣墊水樂園，也讓小朋友免費盡情玩水。此外，旗津貝殼館舉辦「暑期國小小朋友機智交流贈送貝殼」活動。